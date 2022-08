Σοκ στους Θάντερ: Ο Χόλμγκρεν χάνει όλη τη σεζόν

Τεράστια απώλεια για την Οκλαχόμα, αφού το Νο.2 του draft ο Τσετ Χόλμγκρεν θα χάσει όλη τη σεζόν.

Σοκ στους Θάντερ. Η Οκλαχόμα θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τσετ Χόλμγκρεν, τον οποίο είχε επιλέξει στο Νο.2 του draft, βλέποντας τα πεπραγμένα στο Gonzaga. Ο 7footer θα αναγκαστεί να χάσει όλη τη σεζόν 2022-23, αφού αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα στο δεξί του πόδι. Μάλιστα τον τραυματισμό τον αποκόμισε στο Pro-Am ματς του Σιάτλ το Σάββατο, σε μια διοργάνωση που έχουν εμφανιστεί αυτό το καλοκαίρι και άλλοι NBAers.

Οι Θάντερ πλέον βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση χάνοντας ένα από τα κορυφαία prospects. Η Οκλαχόμα είναι από τις πιο νεανικές ομάδες της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη, έχοντας Γκίντεϊ, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Ντορτ, Μπέιζλι, Ποκουσέφσκι και Μαλεντόν.

Oklahoma City Thunder 7-footer Chet Holmgren will miss the 2022-2023 season with a Lisfranc injury to his right foot. Holmgren, the No. 2 pick in the 2022 NBA Draft, suffered the injury in a Pro-Am game in Seattle on Saturday.