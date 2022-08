Δικαστήριο του Λος Άντζελες επιδίκασε 16 εκατομμύρια δολάρια στη χήρα του Κόμπι Μπράιαντ, Βανέσα για τη διαρροή φωτογραφιών από τον τόπο του δυστυχήματος.

Η Βανέσα Μπράιαντ βγήκε νικήτρια στη διαμάχη με την αστυνομία του Λος Άντζελες. Η χήρα του Κόμπι Μπράιαντ είχε κινηθεί νομικά κατά αστυνομικών και πυροσβεστών, οι οποίοι τράβηξαν φωτογραφίες από τον τόπο του δυστυχήματος και τις μοιράστηκαν με φίλους και συγγενείς.

Το δικαστήριο του Λος Άντζελες επιδίκασε το ποσό των 16 εκατομμυρίων δολαρίων στην Βανέσα Μπράιαντ, ενώ 15 εκατομμύρια δολάρια θα λάβει η οικογένεια του Κρις Τσέστερ, ο οποίος έχασε την κόρη του στο δυστύχημα.

«Όλα για εσένα. Σας αγαπάω. Δικαιοσύνη για τον Κόμπι και την Τζίτζι», έγραψε μετά την απόφαση στο λογαριασμό της στο Instagram η Βανέσα Μπράιαντ.

