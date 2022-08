Εποχές Τσαρλς Μπάρκλεϊ θα θυμίζει η φανέλα που λανσάρουν ξανά φέτος οι Σανς.

Οι φανέλες των Σανς στα 90s τότε που στην ομάδα δέσποζε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αποτελούν μια από τις κλασικότερες της ιστορίας. Το Φοίνιξ γυρίζει στα παλιά και επαναφέρει τις φανέλες εκείνης της εποχής, με τις οποίες οι ήλιοι είχαν φτάσει στους τελικούς του ΝΒΑ, εκεί όπου ηττήθηκαν από τους Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν. Ο ΝτιΆντρε Έιτον που μετά από σίριαλ παρέμεινε στην ομάδα, φόρεσε τη φανέλα που σίγουρα θα ξυπνά όμορφες αναμνήσεις στον θρύλο του franchise, Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Δείτε τη φανέλα των Σανς που μας γυρνά στο παρελθόν

The streaking sun. The asymmetrical shorts.



A closer look at one of the most iconic uniforms in NBA history.@PayPal | https://t.co/mOggQGcSQa pic.twitter.com/6eS0UgnC3U