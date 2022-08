Τζα Μοράντ εναντίον Στεφ Κάρι, δηλαδή Μέμφις Γκρίζλις απέναντι στους πρωταθλητές Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει το μενού για τη Χριστουγεννιάτικη βραδιά του NBA.

Η... παραγγελία του Τζα Μοράντ θα γίνει πράξη και το Μέμφις θα αντιμετωπίσει τους Γουόριορς ανήμερα των Χριστουγέννων, όπως θα συμβεί και με τους Λέικερς του ΛεΜπρόν απέναντι στο Ντάλας του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Τζα είχε γνωστοποιήσει την επιθυμία του αμέσως μετά την κατάκτηση του τίτλου από το Γκόλντεν Στέιτ και επιβεβαίωσε τη Χριστουγεννιάτικη «μονομαχία» στο twitter, λέγοντας στον Ντρέιμοντ Γκριν πως πήραν αυτό που ήθελαν.

Το rivalry μεταξύ των Γκρίζλις και των «πολεμιστών» αναπτύχθηκε στην περσινή σειρά των playoffs, ωστόσο ο σεβασμός δεν παύει να υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα ο Γκριν δε δίστασε να προσκαλέσει τον Μοράντ σε δείπνο αμέσως μετά το παιχνίδι.

Θυμίζουμε πως οι Γουόριορς θα πρωταγωνιστήσουν, ως πρωταθλητές και στην πρεμιέρα του NBA, όπου και θα υποδεχτούν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Chase Center.

we got what we wanted dray. 😤 @Money23Green https://t.co/fsJPffUBii pic.twitter.com/ti8PAdtMyC