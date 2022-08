Ο Ντρέιμοντ Γκριν μέσω του podcast του αναφέρθηκε στο ποιος νέος παίκτης μπορεί να είναι η μικρότερη εκδοχή του και δήλωσε πως βλέπει στον Τζα Μοράντ όσα τον χαρακτηρίζουν μέσα στο παιχνίδι του.

Το "Draymond Green Show" άφησε για λίγο τους καλεσμένους και παρουσιάστηκε διαφορετικό αφού στην... ανακριτική καρέκλα κάθισε μόνο ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς απαντώντας σε ερωτήσεις που έθεσε το κοινό της εκπομπής.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν μεταξύ άλλων, κλήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα «Ποιος νεότερος παίκτης σου θυμίζει περισσότερο τον εαυτό σου» και εκείνος αφού τόνισε τους διαφορετικούς παράγοντες που θα έπρεπε να λάβει υπόψιν του για να απαντήσει κατέληξε στο πρόσωπο του Τζα Μοράντ.

«Θα πρέπει να πάω -με πολύ διαφορετικό τρόπο- στον Τζα Μοράντ. Δεν υποκλίνομαι σε κανέναν. Δεν με νοιάζει τι έχεις καταφέρει πριν φτάσω εδώ. Αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εμένα. Πιστεύω στον εαυτό μου και στις ικανότητές μου. Θα σας το δείξω. Θα ηγηθώ. Θα σας μιλήσω και θα πράξω για να αποδείξω. Θα κουβαλάω άλλους μαζί μου και κυρίως, θα το κάνω με τον δικό μου τρόπο. Όλα αυτά τα πράγματα που μόλις ονόμασα τα βλέπω στον Τζα. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι ο Μοράντ και εγώ είμαστε ο ίδιος παίκτης; Δεν είμαστε καθόλου κοντά. Αλλά αυτό είναι που μου θυμίζει πολύ εμένα».

Το αδιανόητο μπασκετικό θράσος και οι κατά καιρούς εξάρσεις trash talking είναι αυτά που έκαναν τον Γκριν να έρχεται στο επίκεντρο της συζήτησης από την αρχή της Δυναστείας των «Πολεμιστών», όπως συμβαίνει και με τον Μοράντ, όσο οι Γκρίζλις αναρριχώνται στο στερέωμα του ΝΒΑ. Και παρά τα όσα έχει δηλώσει ο Γκριν κατά καιρούς για το Μέμφις, καταλήγοντας να γίνει και πίνακας στο γυμναστήριό τους, φαίνεται πως θαυμάζει τον τρόπο κινείται στη Λίγκα ο θεαματικός παίκτης των «αρκούδων».

Draymond Green Ja Morant

