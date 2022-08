Οι Μέμφις Γκρίζλις παίρνουν... κίνητρο από τα αρνητικά λόγια του Ντρέιμοντ Γκριν σε σημείο που έγραψαν την φράση του ακόμη και σε πίνακα του γυμναστηρίου τους.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς συναντήθηκαν με τους Γκρίζλις στο πλαίσιο των περσινών playoffs και η αντιπαλότητα των δύο πλευρών μάλλον χτύπησε... κόκκινο.

Σε σημείο που πλέον παίρνουν κίνητρο μέσα από τα αρνητικά σχόλια που... αραδιάζει ο ένας για τον άλλον. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η τακτική που θέλει να ακολουθήσει το Μέμφις, που τοποθέτησε πίνακα στο γυμναστήριο που κάνουν τα βάρη τους οι παίκτες με λόγια του Ντρέιμοντ Γκριν.

Τί ακριβώς; «Το Μέμφις πρόκειται να επανέλθει στην πραγματικότητα» είχε πει ο βετεράνος φόργουορντ των πρωταθλητών για τους αντιπάλους του. Και έγινε... πίνακας!

Πιο συγκεκριμένα, ως καλεσμένος στο podcast "The Old Man &the Three" του Τζέι Τζέι Ρέντικ, ο Γκριν ανέφερε πως «οι Γκρίζλις θα επανέλθουν στην πραγματικότητα. Μπορεί να είναι ακόμα σε θέση να κερδίσουν, αλλά θα συνειδητοποιήσουν πόσο πιο δύσκολο είναι για αυτούς να το κάνουν. Και τώρα επειδή μιλάνε με τον τρόπο που μιλάνε, καλύτερα να απαλλαγούν από αυτή τη λήθη» μιλώντας για τις προσδοκίες που θα έχει ο κόσμος από εκείνους την επόμενη σεζόν αφού ξεπέρασαν τον εαυτό τους πέρσι.

Πάντως η παρέα του Τζα Μοράντ έκανε το πρώτο βήμα στην... αντίδραση σε όσα ακούστηκαν. Ίδωμεν!

"Memphis is going to get their reality check" - Draymond Green



Grizzlies have Draymond quoted in their weight room 👀



(via tripj/TT) pic.twitter.com/JAE8jPta20