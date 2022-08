Παρέα περνούν το καλοκαίρι τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Ντρέιμοντ Γκριν που βρέθηκαν στο Τορόντο και το έριξαν... στον χορό.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν απολαμβάνει την offseason του έχοντας κατακτήσει το τέταρτο πρωτάθλημα με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του την ανανέωση και το max συμβόλαιο. Από την άλλη, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ακολουθεί τις προπονήσεις του παρακολουθώντας από μακριά τις εξελίξεις των Λος Άντζελες Λέικερς, θέλοντας να κάνει το restart με την ομάδα του για τη νέα σεζόν.

Και μέχρι αυτά να φύγουν από τα όρια του θεωρητικού και να γίνουν πράξη, οι δυο τους περνούν χρόνο στον Τορόντο. Έχουν υπάρξει πολλές φορές «εχθροί» στο παρκέ, αλλά φαίνεται πως ΛεΜπρόν και Γκριν έχουν αναπτύξει πλέον μία ιδιαίτερη φιλία.

Άλλωστε, λίγο καιρό νωρίτερα ο Γκριν είχε σχολιάσει πως θα βρίσκεται στο γήπεδο πάσει θυσία όταν ο «Βασιλιάς» γίνει πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ενώ ο σούπερ σταρ των Λέικερς ξεκίνησε και έναν κύκλο... φημών όταν είπε πως στο μέλλον θα ήθελε να αγωνιστεί στους Γουόριορς!

Προς το παρόν απλώς απολαμβάνουν τις εξόδους τους και χορεύουν σε ρυθμούς... Drake.

LeBron James and Draymond Green having a blast in Toronto 😅



(via city_carspotter/TT) pic.twitter.com/WFx4IikbQv