Εκτός προπόνησης παραλίγο να βρεθεί ο Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος επιχείρησε να μπει στο γυμναστήριο του UCLA και είδε τον security να του εμποδίζει αρχικά την είσοδο.

To γυμναστήριο του University of California στο Λος Άντζελες είναι παραδοσιακά μία από τις επιλογές των παικτών του NBA για τις προπονήσεις του καλοκαιριού.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν βρίσκεται στην πόλη της Καλιφόρνια το τελευταίο διάστημα δίνοντας το «παρών» στις εξέδρες της Drew League και ακολουθώντας το δικό του πρόγραμμα για την offseason ενόψει της νέας σεζόν με τους πρόσφατους πρωταθλητές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο σταρ των Γουόριορς λίγο έλειψε φάει... πόρτα κατά την άφιξή του στο UCLA, αφού ένας από τους ανθρώπους της ασφάλειας δεν του επέτρεπε αρχικά την είσοδο.

Ο security τον παρέπεμπε να κάνει τον κύκλο προκειμένου να μπει στο γυμναστήριο, ωστόσο μετά από επιμονή του ίδιου, αλλά και την παρέμβαση όσων υπήρχαν στο σημείο εκείνη την ώρα κατάφερε να περάσει και να πάει κανονικά στην προπόνησή του.

Draymond Green (@Money23Green) was almost denied access to his own workout at UCLA by a clueless security guard 🤦🏽‍♂️



