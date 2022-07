Το τρέχον συμβόλαιο του Μόντι Γουίλιαμς με τους Φοίνιξ Σανς ολοκληρώνεται το 2024 όμως ο 50χρονος κόουτς θα υπογράψει την πολυετή επέκταση που του δίνουν οι «Ήλιοι».

Ο Μόντι Γουίλιαμς έκατσε στην άκρη του πάγκου των Σανς το 2019, δουλεύοντας ξανά ως head coach έπειτα από τη θητεία του στους Χόρνετς/Πέλικανς την περίοδο 2010-15.

Πέρσι αναδείχτηκε Κόουτς της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο οδηγώντας τους Σανς στο καλύτερο ρεκόρ στη regular season (64-18) και πλέον αναμένεται να υπογράψει την πολυετή επέκταση που του δίνει το Φοίνιξ.

Ο Γουίλιαμς έχει ρεκόρ 322-299 (51.9%) ως πρώτος προπονητής ενώ έχει εργαστεί επίσης ως βοηθός στους Μπλέιζερς και τους Σίξερς.

