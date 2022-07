Ο Σακίλ Ο'Νιλ βρέθηκε στην Ατλάντα κάνοντας βόλτες με σχολικό λεωφορείο προκειμένου να δώσει την ευκαιρία για σπουδές σε εργαζόμενους ενός εστιατορίου.

O Σακίλ Ο'Νιλ συνεχίζει του tour που έχει ξεκινήσει αυτό το καλοκαίρι. Όχι στην Κροατία για να εκτελέσει χρέη DJ δίπλα στους Λούκα Ντόντσιτς και Γκόραν Ντράγκιτς. Αλλά στην Ατλάντα για έναν διαφορετικό σκοπό.

Δεν αποτελεί πλέον μυστικό ή περίεργη είδηση πως ο Σακίλ έχει στο μυαλό του την προσφορά. Πάσης φύσεως. Από το να κεράσει κρυφά όλο το μαγαζί σε μία τυχαία έξοδό του, μέχρι το να κάνει δωρεά σε οικογένεια ενός αδικοχαμένου θύματος.

Η... βόλτα του με το λεωφορείο στις περιοχές της Ατλάντα είχε και αυτή ιδιαίτερη σημασία. Επισκέφτηκε το εστιατόρια "Papa John's" στο οποίο είναι μέλος του συμβουλίου, αλλά και ιδιοκτήτης του franchise και συνομίλησε με τους εργαζομένους. Θέλησε να τους εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία τους καλύπτει πλήρως τα έξοδα προκειμένου να ολοκληρώσουν την κολεγιακές τους σπουδές και να πάρουν το πτυχίο τους. Το πρόγραμμα που ενεργοποιήθηκε από το 2019 με περισσότερες από 60 επιτυχίες, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ομάδας του "Papa John's" να γυρίσουν στα... θρανία με μηδενικό κόστος, καθώς τα δίδακτρα και τα βιβλία προέρχονται από την εταιρία.

Κατά την αποχώρησή του, μάλιστα, ο Σακίλ θέλησε να παραδώσει ο ίδιος τις παραγγελίες και συγκεκριμένα τις πίτσες στους πελάτες του εστιατορίου λέγοντάς τους παράλληλα πόσο βοήθησαν στην εκπαίδευση των εργαζομένων.

When I text you 🍕 + 🚌 that means it’s time to get ready to go back to school. I’m riding around ATL today in this school bus to encourage @PapaJohns team members to go “Back to School” and earn their degree – at NO COST – through the Dough & Degrees Program#backtoschool pic.twitter.com/qQkYnd40hm