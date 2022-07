Απάντηση Τόμπσον στους ΝΒΑ experts: «Τους πονάει που πήραμε το πρωτάθλημα» (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον απάντησε σε όσους αμφισβήτησαν τους Γουόριορς μέσα στη σεζόν, παίρνοντας το... αίμα του πίσω.

Η σεζόν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Γουόριορς, οι οποίοι έφτασαν στην κατάκτηση του τίτλου για πρώτη φορά μετά το 2018. Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου όμως δέχθηκαν κριτική και μεγάλη αμφισβήτηση από αρκετούς NBA experts, κάτι που δεν ξέχασε ο Κλέι Τόμπσον και βρήκε την ευκαιρία να απαντήσει μέσω ενός video.

«Δεν εμπιστεύεσαι ανθρώπους που κρίνουν το μπάσκετ μέσα από την τηλεόραση και δεν έκαναν ποτέ κάτι. Δεν εμπιστεύεσαι τη γνώμη τους, ούτε την... ταυτότητα (NBA expert) γιατί έλεγαν πως είμαστε νεκροί. Και εμείς τι κάναμε; Πήραμε τον τίτλο. Ξέρω τους... πόνεσε, τους... πόνεσε πολύ», ήταν τα λόγια του Κλέι που πλέον έχει 4 δαχτυλίδια στη συλλογή του.

“I know it hurt them bad.”



Klay calls out at NBA media ‘experts’ who doubted the Warriors 🍿



(via @KlayThompson) pic.twitter.com/jWlFrDGCa8