Καντέρ κατά ΛεΜπρόν μετά το σχόλιο για την Γκράινερ: «Μπορείς να φύγεις φίλε...»

Ο Ενές Καντέρ βρήκε αφορμή το σχόλιο του ΛεΜπρόν για την κράτηση της Μπρίτνεϊ Γκράινερ και πέταξε για ακόμη μια φορά τα... πυρά του προς τον άσσο των Λέικερς στον οποίο πρότεινε να φύγει.

Η κόντρα του Ενές Καντέρ με τον ΛεΜπρον Τζέιμς μοιάζει να μην έχει τελειωμό. Τουλάχιστον από την πλευρά του Τούρκου, άλλοτε σέντερ των Σέλτικς, που παραμένει ανενεργός στην κορυφαία Λίγκα. Αυτή τη φορά τα... καρφιά του δεν αφορούσαν τις εταιρείες παπουτσιών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά το σχόλιο του «Βασιλιά» για την κράτησή της Γκράινερ στη Ρωσία.

Ο Τζέιμς θέλησε να ξεκαθαρίσει πως σε περίπτωση που βρισκόταν στη θέση της Γκράινερ δεν θα ήταν σίγουρος για την επιστροφή του στην Αμερική. «Πώς μπορεί να αισθάνεται ότι οι ΗΠΑ την στηρίζουν;» δήλωσε, εξηγώντας πως «Το σχόλιό μου δεν ταρακούνησε την όμορφή μας χώρα. Είπα απλώς για το πως μπορεί να αισθάνεται μαζί με άλλα τόσα συναισθήματα και σκέψεις μέσα στο 'κλουβί' που είναι για πάνω από 100 μέρες».

Κάτι που δεν... προσπέρασε ο Καντέρ γράφοντας «Είσαι ελεύθερος να φύγεις φίλε, ή ακόμη μπορείς να προθυμοποιηθείς να γίνεις ανταλλαγή μαζί της. Κάποιοι άνθρωποι απλά δεν έχουν ιδέα πως είναι να ζεις σε δικτατορία. Συνέχισε να έχεις την ελευθερία σου ως δεδομένη».

You call it a step back, we call this a walk back.



You are free to leave buddy or you can even volunteer for an exchange for her.



Some people literally have NO idea what is it like to live in a dictatorship.



Keep taking your freedom for granted. https://t.co/RG28O6co1E pic.twitter.com/QqpPuLrB72