Μπάτλερ σε Τάκερ: «Αντε γαμ... εσύ και ο Εμπίντ»

O Tζίμι Μπάτλερ είπε ένα ιδιαίτερο... αντίο στον Πι Τζέι Τάκερ που έφυγε από τους Χιτ για να πάει στους Σίξερς.

Από τους Μπακς στους Χιτ και πλέον στους Σίξερς. Ο Πι Τζέι Τάκερ έδειξε πως το όνομα του έχει ακόμα πέραση στην αγορά του ΝΒΑ και έτσι έγινε συμπαίκτης των Εμπίντ και Χάρντεν. Οι Σίξερς που τον ήθελαν εδώ και καιρό, τελικά συμφώνησαν μαζί του για συμβόλαιο τριών ετών και 33.2 εκατ δολαρίων, αλλάζοντας ομάδα στην Ανατολή.

Ο Τάκερ είπε το δικό του ευχαριστώ στον οργανισμό του Μαϊάμι, όμως κάπου εκεί... πετάχτηκε ένας πρώην συμπαίκτης του για να βάλει... φωτιά. Το γνωστό πειραχτήρι, Τζίμι Μπάτλερ απάντησε στον Πι Τζέι. «Άντε γαμ... εσύ και ο Εμπίντ. Eγώ τον έφερε σε αυτό», ηταν τα λόγια του ηγέτη του Μαϊάμι.

Ο Μπάτλερ είχε βρεθεί στη Φιλαδέλφεια τη σεζόν 2018-19, τότε που του νικητήριο καλάθι του Λέοναρντ στο Game 7, απέκλεισε τους Σίξερς, δίνοντας την ευκαιρία στους Ράπτορς να προκριθούν και στη συνέχεια να πάρουν το πρωτάθλημα.

Jimmy Butler had to comment on P.J. Tucker’s farewell post to Miami 😅 pic.twitter.com/p2TevYlrUg