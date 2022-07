Ο Κέβιν Ντουράντ χαλάρωσε σε club του Σαν Φρανσίσκο μαζί με τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον ιδιοκτήτη των Γουόριορς, Τζο Λακόμπ.

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου έγινε γνωστό πως οι Γουόριορς ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή του Κέβιν Ντουράντ (έχει ζητήσει ανταλλαγή από το Μπρούκλιν) και την μεγάλη επιστροφή στο Γκόλντεν Στέιτ, μετά το 2019 όταν και τους είχε αφήσει μετά τους χαμένους τελικούς κόντρα στους Ράπτορς για να πάει στους Νετς.

Το κείμενο τόνιζε πως το Γκόλντεν Στέιτ θα μπορούσε να θυσιάσει τους Τζόρνταν Πουλ, Άντριου Γουίγκινς, Τζόναθαν Κουμίνγκα και Τζέιμς Γουάισμαν για να φέρουν και πάλι τον Ντουράντ πίσω εκεί όπου πήρε τα δύο πρωταθλήματα του.

Πάντως μια νέα κίνηση του KD ήρθε να φουντώσει κι άλλο τις φήμες. Ο σταρ των Νετς γύρισε στα παλιά του λημέρια και διασκέδασε σε club του Σαν Φρανσίσκο με εκλεκτή παρέα, τον Ντρέιμοντ Γκριν και τον ιδιοκτήτη των πολεμιστών, Τζο Λακόμπ. Λέτε να συζήτησαν κάτι για ενδεχόμενη επανασύνδεση; Θα το δείξει ο χρόνος.

Kevin Durant, Joe Lacob and Draymond Green spotted at a club in San Francisco 👀 pic.twitter.com/fwv9lYvde6