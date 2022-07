Για πρώτη φορά μετά το trade που ζήτησε για να φύγει από τους Μπρούκλιν Νετς, ο Κέβιν Ντουράντ έκανε ένα τουίτ σε βάρος των επικριτών του.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα των ημερών είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Κέβιν Ντουράντ, μετά τη «βόμβα» μεγατόνων που έριξε ζητώντας ανταλλαγή από τους Νετς. Ο Ντουράντ δεν έχει κάνει ακόμα γνωστούς τους λόγους για τους οποίους θέλει να αποχωρήσει από το Μπρούκλιν, με τη New York Post να είναι ιδιαιτέρως αιχμηρή μαζί του.

Για πρώτη φορά μετά τη γνωστοποίηση της είδησης ο KD έκανε ένα τουίτ, φανερά ενοχλημένος από την κριτική που ασκείται σε βάρος του. «Όσοι ήταν μαζί μου στο γήπεδο γνωρίζουν και ξέρουν τι είμαι ικανός. Αν δεν ήσασταν απλά ρωτήστε» έγραψε ο Ντουράντ, του οποίου τον προορισμό δε γνωρίζουμε ακόμα, με τους Φοίνιξ Σανς και τους Μαϊάμι Χιτ να αποτελούν τα φαβορί της κούρσας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται ένα... τρελό σενάριο που φέρνει συμπαίκτες τους ΛεΜπρόν, Ντουράντ και Ίρβινγκ στους Λος Άντζελες Λέικερς!

Το ποστάρισμα του Ντουράντ στο τουίτερ

The ones who were locked in that gym with me know what it is, they know what I’m about. If u haven’t been in there with me, ask around