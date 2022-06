Ο άλλοτε θρύλος των Σπερς αναζητά το outfit για την... Hall of Fame βραδιά του και βρήκε στο πρόσωπο του Τζέρεμι Σόχαν τον κατάλληλο σύμβουλο!

Ο Μανού Τζινόμπιλι έγραψε την δική του ιστορία στα βιβλία των Σπερς, ως μέλος των... Big Three του Σαν Αντόνιο. Πλέον εκτελεί χρέη ειδικού συμβούλου για το franchise και έχει άμεση επαφή με τις υποθέσεις του.

Στις 10 Σεπτεμβρίου θα έχει την τιμητική του στο Hall of Fame. Και για το event αυτό αναζητά το ιδανικό outfit. Κάτι που είδε λίγες μέρες νωρίτερα με το draft και το Νο10, στο οποίο επέλεξε το Σαν Αντόνιο τον Τζέρεμι Σόχαν. Εκτός από το ότι ήταν η πρώτη top-10 επιλογή των Σπερς μετά τον Τιμ Ντάνκαν το 1997, ο Σόχαν έκλεψε την παράσταση στο draft με τα ξανθά του μαλλιά και το λιλά κοστούμι.

Ο Γκινόμπιλι τον πρόσεξε και ζήτησε από τον rookie της ομάδας του να του δώσει τις κατάλληλες συμβουλές για την μεγάλη βραδιά εισόδου στο Πάνθεον.

I think I now know who can help me choose my HoF outfit. We need to talk, @SochanJeremy. 🤩😜 https://t.co/PTPHnt6b55