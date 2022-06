Ο Τζος Χαρτ ένιωσε να... κινδυνεύει η φανέλα του από το το trade του Τζεράμι Γκραντ στους Πίστονς και η αντίδρασή του ήταν ξεκαρδιστική.

Ο Τζεράμι Γκραντ ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Πόρτλαντ, όπου μετακομίζει προκειμένου να αγωνιστεί στους Μπλέιζερς την επόμενη σεζόν. Οι Πίστονς αποφάσισαν να τον παραχωρήσουν μέσω trade με αντάλλαγμα ένα draft pick πρώτου γύρου το 2025, την ίδια ώρα που άλλαξε και η σειρά επιλογής της φετινής σεζόν για τις δύο ομάδες, με το Ντιτρόιτ να διαλέγει στο Νο36 και οι Μπλέιζερς στο Νο46.

Η είδηση αυτή, είναι μεταξύ εκείνων που απασχόλησαν περισσότερο το ΝΒΑ, με διάφορα ποστ να εμφανίζονται με τον Γκραντ να φορά την φανέλα της «ripcity». Ένα από αυτά κέντρισε και το ενδιαφέρον του Τζος Χαρτ, που... περιμένει τον φόργουορντ των Πίστονς. Ο λόγος; Ο 28χρονος άσος είχε «ντυθεί» με την δική του εμφάνιση, το Νο11 με το οποίο αγωνίζεται.

Και η αντίδραση ήταν επική! «Γαμώτο, γιατί έπρεπε να πάρει το νούμερό μου;» έγραψε κάνοντας repost την εικόνα.

Damn why he got to have my number? https://t.co/MXtsn7MFFU