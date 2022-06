Γκάρι Πέιτον και Γκάρι Πέιτον II μπήκαν σε ένα κλειστό club μετά το πρωτάθλημα των Γουόριορς.

Πλέον ο Γκάρι Πέιτον έχει παρέα στο club των πρωταθλητών. Τον γιο του, Γκάρι Πέιτον ΙΙ που πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου με τους Γουόριορς του Κάρι και του Τόμπσον. Οι δυο τους κατάφεραν να γίνουν το πέμπτο δίδυμο πατέρα-γιου στην ιστορία που κατακτά τίτλο στο ΝΒΑ.

Την αρχή έκαναν οι Matt Guokas Sr και Matt Guokas Jr για να ακολουθήσουν οι Ρικ και Μπεντ Μπάρι. Στην συνέχεια τη... σκυτάλη πήραν οι Μπιλ (Μπλέιζερς) και Λουκ Γουόλτον (Λέικερς). Μετά ήρθε η σειρά ακόμα ένος παίκτη του Γκόλντεν Στέιτ, του Κλέι μαζί με τον πατέρα του Μάικαλ Τόμπσον. Και τέλος ο Γκάρι Πέιτον με τον Γκάρι Πέιτον ΙΙ. Ο πρώτος τα κατάφερε με τους Μαϊάμι Χιτ το 2006 και ο δεύτερος με το Γκόλντεν Στέιτ τη φετινή σεζόν.

Μάλιστα ο πρεσβύτερος Πέιτον ήταν δίπλα στον γιο του σε όλη τη διάρκεια των τελικών και μόλις τέλειωσε το Game 6 κόντρα στους Σέλτικς, οι δυο τους πανηγύρισαν με όλη την ψυχή τους τον τίτλο σε μια συγκινητική στιγμή στο TD Garden. Θα το έχουν να το θυμούνται σε όλη τους τη ζωή. Πάντως ο Γκάρι Πέιτον που ήταν σπουδαίος αμυντικός όταν έπαιζε σε Σιάτλ κυρίως και Μαϊάμι και είχε το παρατσούκλι «Glove» φαίνεται πως... πέρασε την αμυντική προσήλωση και στον γιο του που αποτέλεσε τον κορυφαίο περιφερειακό αμυντικό των Γουόριορς μαζί με τον Γουίγκινς που είχε την αποστολή να... κλειδώσει τον Τέιτουμ.

Gary Payton and Gary Payton ll are just the 5th father-son duo to EVER win an NBA title!



🔸 Matt Guokas Sr / Matt Guokas Jr

🔸 Rick Barry / Brent Barry

🔸 Bill Walton / Luke Walton

🔸 Mychal Thompson / Klay Thompson

🔸 Gary Payton / Gary Payton ll