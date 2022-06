Ο Στεφ Κάρι κάνει πράματα και θάματα στους NBA Finals. Το όνομά του είναι το επικρατέστερο για την ανάδειξη του MVP, ακόμη και αν οι Γουόριορς χάσουν τον τίτλο! Θα είναι η πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια!

Από το 1970 και τον Γουίλις Ριντ, μέχρι το 2021 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο παίκτης που κατακτάει το βραβείο του MVP των NBA Finals ανήκει στην πλευρά των νικητών. Θα ήταν κάπως άβολο αν συνέβαινε το αντίθετο.

Φανταστείτε τη σκηνή: Ένας παίκτης που μόλις έχει χάσει τον υπέρτατο τίτλο, ενημερώνεται πως είναι ο Πολυτιμότερος παίκτης μίας σειράς αγώνων, την οποία έχασε.

To MVP Ladder των φετινών τελικών έχει τον Στεφ Κάρι σχεδόν κολλημένο στην 1η θέση. Και στις νίκες και στις ήττες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Εξέλιξη φυσιολογική αν αναλογιστούμε πως ο δύο φορές MVP της κανονικής περιόδου μετράει 34.4 πόντους, 6/3 ριμπάουντ, 3.8 ασίστ, μετράει 6.3 τρίποντα ανά αγώνα και αυτά με 49%!

Η... σταυροφορία που έχει ξεκινήσει από διάφορα ΜΜΕ αναφέρει πως ο Κάρι αξίζει να κερδίσει το βραβείο του MVP, ακόμη και αν οι Μπόστον Σέλτικς φτάσουν στην κατάκτηση του 18ου τίτλου τους!

Η τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι ανάλογο ήταν το 1969. Τότε ο Τζέρι Γουέστ ήταν ο Πολυτιμότερος, μα οι Σέλτικς οι πρωταθλητές (4-3 τους Λέικερς). Το «Logo» είχε απίθανους μέσους όρους: 37.9 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 7.4 ασίστ, ενώ ήταν πρώτος σκόρερ στα playoffs (556 πόντους) και πρώτος σε πάσες (135).

Το NBA θεώρησε λογικό να τον τιμήσει. Θα κάνει και κάτι αντίστοιχο φέτος; Και αν ναι, πως θα αισθανθεί ο (ηττημένος) Κάρι;

Πάντως, για την ιστορία, ο Κάρι δεν έχει κερδίσει τον τίτλο του Πολυτιμότερου. Στις τρεις κούπες των Γουόριορς το βραβείο κατέληξε στα χέρια των Αντρέ Ιγκουοντάλα και Κέβιν Ντουράντ (δις).

I think no matter who wins the Golden State vs. Boston series, Steph Curry should be the MVP because he’s been dominant in the first four games!