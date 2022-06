O Ντιάντρε Έιτον αγωνίστηκε πιθανότατα για τελευταία φορά με τη φανέλα των Φοίνιξ Σανς.

Ο Ντιάντρε Έιτον συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες να αποχωρήσει, παρά να παραμείνει στους Φοίνιξ Σανς. Οι δύο πλευρές δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία για πρόωρη επέκταση, με αποτέλεσμα ο 23χρονος σέντερ να μένει ελεύθερος το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Athletic, ο Έιτον δεν πρόκειται να μείνει στην Αριζόνα και το μόνο που απομένει στους Σανς είναι μία ανταλλαγή με τη μορφή ενός sign and trade, να υπογράψουν δηλαδή νέο συμβόλαιο με τον παίκτη, με την προϋπόθεση ότι θα γίνει άμεσα ανταλλαγή.

Σε αυτό το σενάριο η ιστοσελίδα εμπλέκει τους Ντιτρόιτ Πίστονς.

Τη φετινή σεζόν ο Έιτον αγωνίστηκε σε 58 αγώνες της κανονικής περιόδου, έχοντας 17.2 πόντους, 10.2 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά αναμέτρηση.

“I think Deandre Ayton might be okay with going somewhere else if he can have a bigger offensive role.”



Could that team be the Pistons?@johnhollinger and @JLEdwardsIII discuss Ayton's potential departure from the Suns.https://t.co/mzLOlruoh7 pic.twitter.com/z4zrYK7UH2