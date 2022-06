Το δικό τους μήνυμα όσον αφορά την ένοπλη βία έστειλαν παίκτες και μέλη των Σέλτικς και Γουόριορς πριν από το Game 2 των NBA Finals στο Chase Center.

Πάει λίγος μόνο καιρός από το ξέσπασμα του Στιβ Κερ στην συνέντευξή του μετά το παιχνίδι με τους Μάβερικς στα τελικά της Δύσης αναφορικά με το μακελειό σε σχολείο του Τέξας με αδικοχαμένες ζωές 19 παιδιών και 2 δασκάλων. Πριν τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στους Γουόριορς και τους Σέλτικς οι δύο ομάδες θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα για το...

«Τέλος της ένοπλης βίας».

Φορώντας μπλουζάκια με την φράση αυτή. Τόσο ο προπονητής των «Πολεμιστών», Στιβ Κερ, όσο και ο τεχνικός της Βοστώνης, Ίμε Ουντόκα, παρουσιάστηκαν για τις δηλώσεις τους με αυτό. Όπως και παίκτες των δύο ομάδων που πραγματοποίησαν την προθέρμανσή τους με το σχετικό logo!

«Η ιδέα πίσω από τη χρήση από αυτά τα μπλουζάκια και για τις δύο ομάδες είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι μπορούν να συμβάλουν σε διαφορετικές ομάδες πρόληψης της ένοπλης βίας» εξήγησε ο Κερ.

Με τον Ουντόκα να συμφωνεί συμπληρώνοντας πως «Οι δύο ομάδες είναι στο ίδιο μήκος κύματος... Πρέπει να προχωρήσουμε στην ευαισθητοποίηση και τις αλλαγές».

Warriors and Celtics are wearing "End Gun Violence" shirts ahead of Game 2 pic.twitter.com/OjtwLC3S0Y

Jaylen Brown warms up in the "End Gun Violence" shirts both teams are wearing ahead of Game 2. pic.twitter.com/jzaCHPcKIk