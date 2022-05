Το ΝΒΑ τιμώρησε τους Χιτ με πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων για τη συμπεριφορά των παικτών τους που βρίσκονταν στον πάγκο κατά τη διάρκεια του Game 6 με τους Σέλτικς.

Ο Τζίμι Μπάτλερ πραγματοποίησε μυθική εμφάνιση τα ξημερώματα του Σαββάτου 28/5 στο TD Garden, εκεί όπου οι Χιτ επικράτησαν των Σέλτικς με σκορ 103-111, έκαναν το 3-3 στη σειρά των τελικών της Ανατολής και πλέον η πρόκριση στους NBA Finals θα κριθεί σε Game 7.

Παρ' όλα αυτά, το Μαϊάμι τιμωρήθηκε από τη λίγκα με πρόστιμο ύψους 25.000 δολαρίων κι αυτό έχει να κάνει με τη συμπεριφορά των αναπληρωματικών τους στον πάγκο.

Ορισμένοι εξ αυτών πάτησαν την πλάγια γραμμή μπροστά στον πάγκο ενώ κυκλοφορεί video που δείχνει τον Κάιλ Λόουρι να παίζει... άμυνα από τον πάγκο, προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή του Αλ Χόρφορντ. Παρεμπιπτόντως, ο Λόουρι έκανε double-double με 18 πόντους και 10 ασίστ.



nba tracking data will show kyle lowry was the primary defender of al horford on this shot pic.twitter.com/X8YYQpb46R