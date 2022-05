Χάσλεμ σε Ντρέιμοντ Γκριν: «Σε ευχαριστούμε που μας ξέγραψες, το χρειαζόμασταν» (vid)

Ο Ουντόνις Χάσλεμ δεν ξέχασε την ατάκα του Ντρέιμοντ Γκριν που ξέγραψε τους Χιτ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν είχε πει πριν το Game 6 των Σέλτικς με τους Χιτ πως οι Ουόριορς θα κοντραριστούν στον τελικό με τη Βοστώνη και οι παίκτες του Μαϊάμι δεν το ξέχασαν.

Αμέσως μετά τη νίκη της ομάδας του Σποέλστρα στο Game 6 μέσα στη Βοστώνη, o Ουντόνις Χάσλεμ γύρισε προς την κάμερα και είπε: «Πείτε στον Ντρέιμοντ πως τον ευχαριστούμε. Ήταν αυτό που χρειαζόμασταν». Σε αντίστοιχο κλίμα ήταν και οι δηλώσεις του Τάκερ που τόνισε: «Πείτε στον Ντρέιμοντ Γκριν ότι το εκτιμώ που ήθελε Σέλτικς».

Όλα αυτά λίγες ώρες πριν οι δύο ομάδες λύσουν τις διαφορές τους στο Game 7 (ξημερώματα Δευτέρας 30 Μάη, 03:30) και δούμε στο Μαϊάμι ποιος θα κοντραριστεί με τους Ουόριορς στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο Χάσλεμ έχει αναδειχθεί πρωταθλητής με τους Χιτ σε τρεις περιπτώσεις, το 2006, το 2012 και το 2013 και ψάχνει το τέταρτο, έχοντας έναν ιδιαίτερο ρόλο να... ξυπνά την ομάδα με φωνές όπου χρειάζεται από τον πάγκο, αφού πλέον δεν πατά παρκέ στα playoffs.

