Οι Χιτ τα... έσπασαν στο Game 4 κόντρα στους Σέλτικς και δυσκολεύτηκαν απίστευτα να βρουν στόχο ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο σε μια βραδιά που όλος ο οργανισμός θέλει να ξεχάσει.

Οι Σέλτικς καθάρισαν τους Χιτ στο τέταρτο ματς και έφεραν τη σειρά των τελικών Ανατολής στο 2-2. Η ομάδα του Μαϊάμι έζησε μια εφιαλτική βραδιά στη Βοστώνη, σπάζοντας πολλά αρνητικά ρεκόρ με την απόδοση της.

Αρχικά οι βασικοί των Χιτ τελείωσαν το πρώτο ημίχρονο με 12 πόντους όλοι μαζί, μια επίδοση που είναι η χειρότερη της ιστορίας για αρχική πεντάδα μετά το 2011 και τους Σίξερς κόντρα στους Χιτ που είχαν 9. Επιπλέον οι βασικοί του συνόλου του Έρικ Σποέλστρα είχαν συνολικά 18 πόντους και ήταν κάτω από τον Ολαντίπο που μέτρησε 23. Ο Στρους με τον Τάκερ ήταν άποντοι, ο Αντεμπάγιο είχε 9, ο Μπάτλερ 6 και ο Λάουρι έμεινε στους 3 πόντους. Αυτό ήταν και το πρώτο ματς στην ιστορία των playoffs όπου η βασική πεντάδα έχει λιγότερους πόντους από έναν παγκίτη.

Τέλος το Μαϊάμι δεν κατάφερε να ευστοχήσει σε σουτ στο πρώτο δωδεκάλεπτο, μέχρι το χρονόμετρο να δείξει 3:22 για το τέλος. Αυτή είναι η χειρότερη επίδοση της 25ετίας σε ξεκίνημα ενός παιχνιδιού postseason. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν πως στα επτά πρώτα λεπτά το σκορ ήταν στο 18-1 υπέρ της Βοστώνης, η οποία επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή, εκμεταλλεύτηκε την κάκιστη βραδιά του Μαϊάμι και πλέον πάμε σε ματσάρα στο Game 5. Στο παρελθόν όποιος προηγήθηκε με 3-2, παίρνοντας το Game 5, πανηγύρισε και την πρόκροση σε ποσοστό πάνω από 80%.

Points Scored in Game 4:

All Heat starters -- 18

Victor Oladipo -- 23



This is the very first playoff game that an entire starting lineup was outscored by a player from its bench (since starters were first tracked in 1970-71). pic.twitter.com/Xeo8jfNJqZ