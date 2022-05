Οι Μαϊάμι Χιτ αναμένεται να παραταχθούν κόντρα στους Σέλτικς για το Game 4 χωρίς τον Τάιλερ Χίρο, ενώ ο Μπάτλερ θα κάνει ζέσταμα με σκοπό να δώσει κανονικά στο παρών σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες.

Οι Χιτ αντιμετωπίζουν τους Σέλτικς στο TD Garden για το Game 4 της τελικής σειράς της Ανατολής στο ΝΒΑ έχοντας το προβάδισμα στις νίκες με 2-1. Με το απουσιολόγιο να γεμίζει και να... αδειάζει αρκετά συχνά το τελευταίο διάστημα, τα δεδομένα των απουσιών για το Μαϊάμι κρίνονται τελευταία στιγμή.

Ο Τζίμι Μπάτλερ αποχώρησε στο ημίχρονο του του Game 3 με την Βοστώνη με πρησμένο γόνατο, αλλά υπήρχε αισιοδοξία πως θα προλάβει να αγωνιστεί στο κρίσιμο ματς τα ξημερώματα της Τρίτης (24/05, 03:30). Και σύμφωνα με τις πληροφορίες που παραθέτει ο δημοσιογράφος του ESPN, Νικ Φρίντελ, ο 32χρονος άσος της ομάδας θα ακολουθήσει κανονικά την προθέρμανση με σκοπό να αγωνιστεί.

Από την άλλη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτός από τον τέταρτο τελικό της περιφέρειας έχει τεθεί ο Τάιλερ Χίρο δια στόματος του προπονητή του, Έρικ Σποέλστρα στο τέλος της προετοιμασία για το παιχνίδι, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με τράβηγμα στον προσαγωγό.

