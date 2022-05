Η... επανάσταση των Μιλγουόκι Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο φέρνει πληθώρα επενδύσεων στην πόλη, ανάμεσά τους ένα νέο γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα συναυλιακό χώρο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν ανακοινώσει πως θα δώσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν «μία νέα επένδυση». Στην πόλη αποτελεί κοινό μυστικό.

Και είναι αποκλειστικά έργο της οικονομικής επιτυχίας και ευτυχίας που έχουν φέρει οι πρωταθλητές - για λίγες ακόμη ημέρες - Μπακς και το... άστρο του ανθρώπου που ακούει στο όνομα Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ήδη οι Μπακς αγωνίζονται στη νέα και υπερσύγχρονη έδρα του, το Fiserv Forum. Το Μιλγουόκι (στο δυτικό κομμάτι του) αναμένεται να αποκτήσει τη δική του ομάδα ποδοσφαίρου, γι' αυτό το λόγο ανάμεσα στις νέες επενδύσεις θα είναι και ένα γήπεδο χωρητικότητας 8.000 θεατών, με συνθετικό χλοοτάπητα.

