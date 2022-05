Ο Στεφ Κάρι μπορεί να χαμογελάει μετά την έβδομη 30άρα του στα φετινά playoffs.

Οι Ουόριορς καθάρισαν τους Μάβερικς και στο Game 3 και πλέον θα ψάξουν άλλη μια νίκη για να τους σκουπίσουν. Ο Κάρι ήταν απίθανος για άλλο ένα ματς με 31 πόντους, ενώ πέτυχε τρίποντο χωρίς να βλέπει στην αγαπημένη του κίνηση.

Πλέον ο ηγέτης των πολεμιστών μετρά επτά 30άρες, ενώ μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν και ο ΛεΜπρόν έχουν τόσες σε μια σεζόν playoffs σε ηλικία 34 ετών ή μεγαλύτεροι. Στο τέλος του δρόμου τόσο ο MJ όσο και ο Βασιλιάς πήραν το πρωτάθλημα και κατέκτησε το βραβείο του MVP των τελικών.

Λέτε να τους ακολουθήσει και ο Κάρι τη φετινή σεζόν; Πάντως ήδη ο Στεφ ονειρεύεται τελικούς και τέταρτο δαχτυλίδι, ψάχνοντας το πρώτο του βραβείο MVP τελικών. Στις τρεις προηγούμενες περιπτώσεις ο Ιγκουοντάλα κατέκτησε το βραβείο το 2015 και ο Ντουράντ το 2017 και το 2018.

Stephen Curry has his 7th 30-point game of the playoffs.



Michael Jordan and LeBron James are the only players with that many 30-point games in a single postseason at age-34 or older. MJ and LeBron both won Finals MVP in the seasons they did this. pic.twitter.com/ISpcbZlqZc