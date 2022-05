Με την κίνηση που γίνεται πλέον... trademark, ο Στεφ Κάρι έστειλε τους Μάβερικς για ύπνο και πρόσφερε το 2-0 στους Ουόριορς στη σειρά, εξασφαλίζοντας... μαξιλαράκι ασφαλείας στους τελικούς της Δύσης.

Curry for three... Thank you and Goodnight!

Ο Στεφ Κάρι έκανε πάλι τα μαγικά του, οι Ουόριορς επέστρεψαν από το -19 στο οποίο είχαν φτάσει οι Μάβερικς λόγω του σεληνιασμένου Ντόντσιτς, όμως, οι Ουόριορς έδειξαν πως παραμένουν αφεντικά.

Κι αφού το ήθελε και το μπορούσε ο Στεφ, το πέτυχε.

Σε τρίποντη «βόμβα» που εξαπέλυσε σε καθοριστικό σημείο της δεύτερης αναμέτρησης των τελικών της Δύσης, ο Κάρι ψέλλισε «Night, night», καληνυχτίζοντας τον Σλοβένο και την παρέα του και τελείωσε το ματς.

Έβαλε τους Μάβερικς για ύπνο και κρατάει γερά το τιμόνι των Ουόριος που φέτος για πρώτη φορά από το 2019 βρέθηκαν στα Playoffs.