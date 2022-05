Ο Στίβεν Έι Σμιθ έκραξε τον Μπούκερ της Φενέρ αντί για τον Μπούκερ των Σανς

Ο αναλυτής του ESPN, Στίβεν Έι Σμιθ εξήγησε πως ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν άφαντος στο Game 7 με τους Μάβερικς. Μόνο που αντί να ταγκάρει τον γκαρντ των Σανς, «σημάδεψε» τον σέντερ της Φενέρμπαχτσε ο οποίος με τη σειρά του, έδωσε την απάντησή του.

Οι Μάβερικς ισοπέδωσαν τους Φοίνιξ Σανς στο Game 7 της ημιτελικής σειράς στη Δύση, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Ντόντσιτς, Ντίνγουιντι και Μπράνσον απέναντι στην κορυφαία ομάδα της regular season που παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων.

Όσον αφορά τον Ντέβιν Μπούκερ, ήταν απογοητευτικός ολοκληρώνοντας το ματς με 11 πόντους (3/14 σουτ, 5/6 βολές), 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 36:59 με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο του Στίβεν Έι Σμιθ. Ο γνωστός αναλυτής του ESPN άσκησε σκληρή κριτική στους Σανς, εξηγώντας χαρακτηριστικά στο Twitter: «Δεν μπορώ να πιστέψω πόσο σπουδαίοι ήταν οι Μαβς. Και πόσο απαίσιοι ήταν οι Σανς. Ο Κρις Πολ και ο Ντέβιν Μπούκερ ήταν άφαντοι! Δεν μπορώ να το πιστέψω...».

Μόνο που τάγκαρε τον σέντερ της Φενέρμπαχτσε, επίσης Ντέβιν Μπούκερ αντί για τον γκαρντ των Σανς. «Δεν ήξερα ότι έπρεπε να εμφανιστώ... Είχα παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη την ίδια μέρα. Θα είμαι έτοιμος την επόμενη φορά» ήταν η απάντηση του... Μπούκερ της Φενέρμπαχτσε στον Σμιθ.



I didn’t know I was supposed to show up. I had a game in Istanbul the same day. I’ll be ready next time https://t.co/dqSb6cySTS