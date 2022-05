Ο Τζέισον Τέιτουμ πραγματοποίησε μία εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία των playoffs. Τελείωσε το Game 6 κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς με 46 πόντους!

Ο Τζέισον Τέιτουμ είχε... φτερά στα πόδια του. Φορούσε ένα ζευγάρι υποδήματα με το όνομα του Κόμπι Μπράιαντ. Πιθανότατα και την αύρα του αδικοχαμένου σταρ.

Το φινάλε του Game 6 ανάμεσα στους Μιλγουόκι Μπακς και τους Μπόστον Σέλτικς βρήκε τους τελευταίους νικητές και ζωντανούς στη σειρά. Με το τελευταίο και οριστικό Game 7 να κρίνει ποια ομάδα θα συναντήσει τους Μαϊάμι Χιτ στους τελικούς της Ανατολής.

Jayson Tatum drops 46 points to force a Game 7 — in a black snakeskin Air Jordan 36 honoring Kobe Bryant and his challenge to @JayTatum0:



