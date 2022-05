Μπάτλερ: «Τον Τομπάϊας Χάρις αντί για εμένα;» (vid)

Ο Τζίμι Μπάτλερ είχε όρεξη, μετά την πρόκριση των Μαϊάμι Χιτ! Στο δρόμο για τα αποδυτήρια, μονολογούσε, φωναχτά για τη θητεία του στους Σίξερς και τον Τομπάιας Χάρις.

Ο Τζίμι Μπάτλερ διέλυσε τους Φιλαντέλφια 76ερς. Και στο φινάλε της σειράς, μετά την πρόκριση με 4-2, ο Μπάτλερ θυμήθηκε τα... περσινά ξινά σταφύλια.

Την παρουσία του στην πόλη της «αδελφικής αγάπης» και τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησε. Ο Μπάτλερ στις δηλώσεις του έσπευσε να εξηγήσει ότι «αγαπώ τον Τζοέλ Εμπίντ και είμαι υπερήφανος γι' αυτόν», ενώ ο Καμερουνέζος ανταπόδωσε, εξηγώντας ότι ακόμη δεν γνωρίζει πως τον άφησαν να φύγει.

Στο Game 6 ο Μπάτλερ μέτρησε 32 πόντους, 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 μπλοκ και ένα κλέψιμο, ενώ στη φετινή post season μετράει 28.7 πόντοθς

Μολονότι τα Μέσα Ενημέρωσης, κυρίως της Φιλαντέλφια, ανέφεραν ότι οι Σίξερς προτίμησαν να κρατήσουν τον Μπεν Σίμονς, αντί του Μπάτλερ. Και ο δρόμος τον έβγαλε μέχρι το Μαϊάμι. Και σε δύο τελικούς περιφέρειας σε τρία χρόνια.

Μόνο που ο «Τζίμι Μπάκετς» έχει διαφορετική γνώμη και την εξέφρασε. «Τον Τομπάις Χάρις αντί για εμένα; Γ@μώτο»!

Ο Μπάτλερ το φώναζε στο δρόμο για τα αποδυτήρια, γνωρίζοντας ότι όλο και κάποια κάμερα ή ένα κινητό τηλέφωνο θα ήταν για να τον καταγράψει.

Το μόνο σίγουρο είναι πως - είτε πρόκειται για τον Χάρις, είτε για τον Σίμονς - οι Σίξερς έχασαν έναν καλό παίκτη και αποτυγχάνουν να φτάσουν τουλάχιστον μέχρι τον τελικό της Ανατολής για 21η σεζόν, έχοντας να επιδείξουν την παρουσία τους στους ημιτελικούς στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία χρόνια.

"Tobias Harris over me?" — Jimmy Butler after eliminating Philly 😳



(via @Local10Sports)pic.twitter.com/xaAtUM6Fkx