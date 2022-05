Οι Σέλτικς θα παραταχθούν χωρίς τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς στο πέμπτο ματς (02:00) κόντρα στους Μπακς.

Με μια σημαντική απουσία θα κοντραριστούν με τους Μπακς οι Σέλτικς στο Game 5(02:00, Cosmote Sport 4). Οι Κέλτες δεν θα έχουν στη διάθεση τους για το πέμπτο ματς τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο οποίος συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο όπως ενημέρωσε ο προπονητής της ομάδας, Ουντόκα.

Ήταν ο βασικός σέντερ των Κελτών κατά τη διάρκεια της regular season παίζοντας σε 61 ματς στην αρχική πεντάδα, ενώ έχει αγωνιστεί στα πρώτα τρία παιχνίδια στη σειρά με την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Κόντρα στα ελάφια μετρά 8.7 πόντους, 2.7 μπλοκ και 5.7 ριμπάουντ, ενώ μέσα στη σεζόν έχει 10 πόντους, 9.6 ριμπάουντ.

Πάντως στη σειρά απέναντι στο Μιλγουόκι, μεγάλα ματς σαν σέντερ κάνει ο Αλ Χόρφορντ που ήταν και ο παίκτης-κλειδί για το μεγάλο break της Βοστώνης στο Game 4.

#NEBHInjuryReport update: Rob Williams is OUT tonight, as he is still dealing with left knee soreness, says Coach Udoka.https://t.co/r40fSMzxGQ