Ο Κάιλ Λάουρι θα χάσει και το Game 5 (02:30, 11/5) των Χιτ με τους Σίξερς λόγω προβλήματος στον προσαγωγό.

Σημαντική απουσία για τους Χιτ ενόψει του Game 5 (02:30, 11/5) με τους Σίξερς. Ο Κάιλ Λάουρι συνεχίζει να αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό και δεν θα καταφέρει να πατ΄σει παρκέ στο πέμπτο ματς της σειράς κόντρα στην παρέα του Εμπίντ και του Χάρντεν.

O Kάιλ έχει χάσει τα δύο πρώτα ματς της σειράς λόγω θέματος στον αστράγαλο, ενώ αγωνίστηκε στις δύο ήττες του Μαϊάμι μέσα στη Φιλαδέλφεια, όπου έπαιξε ο Τζοέλ Εμπίντ. Στα φετινά playoffs πάντως ο έμπειρος γκαρντ δυσκολεύεται πολύ και έχει βαρομετρικό χαμηλό με 26% στα τρίποντα και 7,8 πόντους.

Χίρο, Βίνσεντ και Ολαντίπο αναμένεται να σηκώσουν το βάρος στην περιφέρεια για το πέμπτο παιχνίδι της σειράς.

#PHIvsMIA INJURY UPDATE: Kyle Lowry (hamstring) has been ruled out of tonight’s Game 5 vs the Sixers.