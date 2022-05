Ο Ντρέιμοντ Γκριν μιλώντας μετά την νίκη των Ουόριορς επί των Γκρίζλις, αναφέρθηκε στον αδικοχαμένο Είντριαν Πέιν και την δωρεά που θα κάνουν εκείνος και η γυναίκα του για να τιμήσουν την μνήμη του.

Ντρέιμοντ Γκριν και Έιντριαν Πέιν συνυπήρξαν στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν για δύο χρόνια και η είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού συγκλόνισε τον σταρ των Ουόριορς.

Αρχικά, αγωνίστηκε έχοντας μήνυμα για τον Πέιν στα παπούτσια του, ενώ σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τους Μέμφις Γκρίζλις, ο Γκριν ήταν φανερά συγκινημένος δηλώνοντας πως θέλει να γυρίσει σπίτι του για να κλάψει. Μέσα σε όλα, ανέφερε πως εκείνος και η γυναίκα του θα προχωρήσουν σε δωρεά 100.000 δολαρίων, με την οποία θα δημιουργήσουν φορέα στο όνομα του Έιντριαν Πέιν προκειμένου να τιμήσουν την μνήμη του.

Συγκεκριμένα δήλωσε: «Θέλω να πάω σπίτι μου και να κλάψω, δεν μ αρέσει να κλαίω μπροστά σε κόσμο. Μαζί με τη γυναίκα μου θα δωρίσουμε το ποσό των 100 χιλιάδων σε ένα φορέα με το όνομά του. Καλώ όλους από το Μίσιγκαν Στέιτ να κάνουμε κάτι για να κρατήσουμε τη μνήμη του ζωντανή και να τον τιμήσουμε, είτε με υποτροφίες, είτε με οτιδήποτε. Θέλω να πάρω τον χρόνο μου σε αυτό, με συγχωρείτε»

Beautiful gesture from Draymond Green announcing that he and his wife will donate $100,000 to launch a fund in the honor of fellow Michigan State alumnus Adreian Payne. https://t.co/AbzGreZqrT