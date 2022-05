O Kρις Πολ δυσκολεύτηκε πολύ στο Game 3 κόντρα στο Ντάλας και το έδειξαν τα λάθη του.

Οι Σανς ηττήθηκαν από τους Μάβερικς, οι οποίοι μείωσαν τη σειρά των playoffs στο 2-1. Οι ήλιοι δεν μπόρεσαν να πάρουν τη βοήθεια που έχουν συνηθίσει από τον Κρις Πολ, ο οποίος τα βρήκε σκούρα στα γενέθλια του.

Τελείωσε το ματς με 12 πόντους, 4 ασίστ και 7 λάθη. Μάλιστα και τα 7 λάθη τα έκανε στο πρώτο ημίχρονο, σε μία από τις χειρότερες φετινές εμφανίσεις του. Έφτασε ένα βήμα πριν κάνει και ρεκόρ λαθών στα playoffs, αλλά δεν έφτασε τα 8. Aξίζει να αναφερθεί πως στην postseason που διανύουμε και στα προηγούμενα ματς που έχει παίξει, δεν έχει ξεπεράσει τα 3 λάθη, κάτι που φανερώνει και την εξαιρετική δουλειά της άμυνας του Ντάλας πάνω του.

Ένας εκπληκτικός floor general που δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις και σχεδόν πάντα κατευθύνει μαεστρικά το παιχνίδι του Φοίνιξ, ψάχνοντας φέτος για το πρώτο δαχτυλίδι της καριέρας του μετά την αποτυχία του στους περσινούς τελικούς κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

CP3 already has SEVEN turnovers before the end of the first half 😳



His most in a game is eight... pic.twitter.com/PdVhhkFnbz