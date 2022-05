Ο Ντρέιμοντ Γκριν και οι Μέμφις Γκρίζλις δεν τα πάνε καλά. Μετά την αποβολή του στο Game 1, o Γκριν τραυματίστηκε στο Game 2 και αποχωρώντας για τα αποδυτήρια «απάντησε» δείχνοντας τα δύο μεσαία δάκτυλά του.

Τα μεσαία δάκτυλα δίνουν και παίρνουν στο NBA! O Ντρέιμοντ Γκριν των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς είναι ο επόμενος παίκτης που το κάνει. Αποδέκτες της χειρονομίας του ήταν οι φίλοι των Μέμφις Γκρίζλις, στο Game 2 ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Στην επόμενη φάση από την αποβολή του Ντίλον Μπρουκς, ο Γκριν βρέθηκε στο παρκέ, από την αγκωνιά του Εξέβιερ Τίλμαν. Λίγο αργότερα αποχώρησε για τα αποδυτήρια, προκειμένου να του τοποθετηθούν ράμματα, υπό έντονες αποδοκιμασίες.

Οι οποίες ακούστηκαν από την πρώτη στιγμή, λόγω της αποβολής και της συμπεριφοράς του στο Game 1. Κατά την έξοδό του ο Γκριν έκανε τη διπλή χειρονομία.

Πάντως, ο Στιβ Κερ μιλώντας κατά τη διάρκεια του αγώνα, για την άμυνα των παικτών των Γκρίζλις, τη χαρακτήρισε «βρώμικη».

Δείτε το βίντεο:

Draymond Green left the game after a hit to the face, but not before giving the double birds to Grizzlies fans pic.twitter.com/yrSoMJC05I