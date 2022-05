Η παρουσία του Ντίλον Μπρουκς στο Game 2 των Μέμφις Γκρίζλις κόντρα στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς περιορίστηκε σε τρία λεπτά, αφού αποβλήθηκε για βίαιο φάουλ στον Γκάρι Πέιτον ΙΙ.

Το φάουλ που έκανε ο Ντίλον Μπρουκς πάνω στον Γκάρι Πέιτον ΙΙ, την ώρα που ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς ήταν έτοιμος να σκοράρει, οδήγησε τον παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις πρόωρα στα αποδυτήρια, μόλις μετά από τρία αγωνιστικά λεπτά.

Ο Πέιτον έπεσε άτσαλα στο παρκέ, στηρίχθηκε στο χέρι του, το οποίο δε λύγισε! Σωριάστηκε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει αρκετά.

Οι διαιτητές είδαν το φάουλ και έκριναν ότι είναι της κατηγορίας flagrant 2, δηλαδή αποβολή! Λίγο αργότερα και αφού εκτέλεσε τις βολές και ο Πέιτον κατευθύνθηκε στα αποδυτήρια, προκειμένου να τον εξετάσουν οι γιατροί.

Ο Στιβ Κερ γύρισε προς τον πάγκο των Γκρίζλις, φωνάζοντας «Αντε γ@μ...», ενώ ο Κλέι Τόμπσον φαίνεται να αναρωτιέται «τι μ@λ@κι@ς είναι αυτές;»

Δείτε το βίντεο:

Dillon Brooks was ejected for this flagrant 2 on Gary Payton.



pic.twitter.com/uO3ZKrNciJ