Ο πρόεδρος των Ράπτορς, Μασάι Ουζίρι ξεστόμισε μια φοβερή ατάκα για το ενδιαφέρον των Λέικερς για τον Νικ Νερς.

Δημοσιεύματα στις ΗΠΑ αναφέρουν πως οι Λέικερς έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Νικ Νερς για τη θέση του προπονητή, μετά το... διαζύγιο με τον Φρανκ Βόγκελ που πήρε το πρωτάθλημα του 2020.

Ο πρόεδρος των Ράπτορς, Μασάι Ουζίρι μίλησε για τις φήμες με τον head coach των Καναδών και η ατάκα του ήταν φοβερή, θέλοντας να πει πως είναι πολύ δύσκολο να πάει ο Νετς στους... λιμνάνθρωπους. «Και εγώ ονειρεύομαι όπως ονειρεύονται εκείνοι. Θέλω τον Μέσι, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κόμπι Μπράιαντ. Οι Λέικερς μπορούν να συνεχίσουν να ονειρεύονται».

Και κάπως έτσι ο... άνθρωπος-κλειδί στο πρωτάθλημα των Ράπτορς το 2019, έβαλε στην ίδια κουβέντα τους δύο μεγαλύτερους σταρ του ποδοσφαίρου στην εποχή μας και εκ των κορυφαίων ever μαζί με τον θρύλο των Λέικερς που αγάπησε το μπάσκετ και αγαπήθηκε από όλους τους λάτρεις του αθλήματος όσο ελάχιστοι, κερδίζοντας μια θέση στο Πάνθεον του παγκοσμίου μπάσκετ και του ΝΒΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ίδιος ο Νερς, αναφέροντας πως δεν ξέρει από που προκύπτουν οι φήμες και πρόσθεσε πως τον ενδιαφέρουν μόνο οι Ράπτορς.

