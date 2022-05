Οι Μπακς θέλουν κι άλλο break κόντρα στη Βοστώνη και η παράδοση τους ευνοεί.

Το break έγινε στο Game 1 των ημιτελικών Ανατολής, όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν άπιαστος απέναντι στους Σέλτικς, οδηγώντας τους Μπακς σε μια σπουδαία νίκη. Οι Κέλτες αγωνιούν για την κατάσταση του κορυφαίου αμυντικού της σεζόν, Μάρκους Σμαρτ ο οποίος είναι αμφίβολος με πρόβλημα στον ώμο και στον τετρακέφαλο. Οι Μπακς στοχεύουν να φτάσουν στο 2-0, βάζοντας τις βάσεις για την πρόκριση στους τελικούς περιφέρειας.

Η μοναδική φορά που τα.... ελάφια έκαναν break στα δύο πρώτα ματς μιας σειράς στα playoffs ήταν στους ημιτελικούς Ανατολής το μακρινό 1983. Η σύμπτωση έχει να κάνει με το γεγονός πως και τότε αντίπαλοι τους ήταν οι Σέλτικς.

Μάλιστα στη σειρά του 1983, oι Μπακς είχαν... σκουπίσει τη Βοστώνη με 4-0, τσεκάροντας το εισιτήριο τους για τους τελικούς περιφέρειας, εκεί όπου αποκλείστηκαν από τους Σίξερς. Μένει να δούμε αν θα επαναληφθεί το έργο για τους πρωταθλητές του ΝΒΑ που στοχεύουν στο repeat.

The Bucks are seeking to go up 2-0 on the Celtics.



The only time Milwaukee has won the first 2 games of a series on the road was in the 1983 East Semis. That series was also vs the Celtics. pic.twitter.com/QKQQyo4FBd