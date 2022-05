Ουντόκα για Σμαρτ: «Αμφίβολος για το Game 2 με Μπακς, αλλά είναι σκληρός τύπος» (vid)

O Mάρκους Σμαρτ είναι στη λίστα των αμφίβολων των Σέλτικς ενόψει του Game 2 (4/5, 02:00) με τους Μπακς.

Σαν να μην έφτανε η ήττα από τους Μπακς στο Game 1, οι Σέλτικς είδαν τον Μάρκους Σμαρτ να τραυματίζεται στο παιχνίδι και πλέον βρίσκονται σε αναμμένα κάρβουνα. Αρχικά χτύπησε στον ώμο στο πρώτο ημιίχρονο, ενώ στην επανάληψη τραυματίστηκε και στον τετρακέφαλο τον οποίο έδεσε.

Ο προπονητής των Κελτών, Ουντόκα στάθηκε στον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν στο ΝΒΑ, τονίζοντας πως είναι αμφίβολος για το Game 2 κόντρα στο Μιλγουόκι: «Είναι σκληρός τύπος που θα προσπαθήσει να παίξει παρά τα προβλήματα. Θα ακολουθήσει θεραπεία σήμερα και θα δει πως αισθάνεται αύριο. Όμως έχει δηλωθεί σαν αμφίβολος για το Game 2», ήταν τα λόγια του.

Ο Σμαρτ που αποτελεί τον leader της Βοστώνης στην άμυνα και αναλαμβάνει πάντα το μαρκάρισμα του καλύτερου παίκτη της αντίπαλης ομάδας στην περιφέρεια, μετρά φέτος 12.1 πόντους, 5.9 ασίστ και 3.8 ριμπάουντ με 38% στα τρίποντα. Ένα σκυλί του πολέμου που αν δεν παίξει στο δεύτερο ματς, τα ελάφια αποκτούν μεγάλο πλεονέκτημα για άλλο ένα break.

