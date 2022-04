Εμπίντ στους οπαδούς των Ράπτορς: «Βγάλτε τον σκασμό»! (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ αποδοκιμάστηκε έντονα από τους οπαδούς των Τορόντο Ράπτορς όταν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για φάουλ που δεν του δόθηκε και στη συνέχεια τους φώναξε να βγάλουν τον σκασμό!

Οι Σίξερς πανηγύρισαν την πρόκριση στα ημιτελικά της Ανατολής με 4-2 νίκες στη σειρά με τους Ράπτορς έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τζοέλ Εμπίντ, ο οποίος τελείωσε το Game 6 με 33 πόντους (9/10 βολ., 12/14 δίπ., 0/4 τρίπ.), 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και μόλις 1 λάθος στα 36' που έμεινε στο παρκέ.

Οι παίκτες του Ντοκ Ρίβερς δεν ήταν διατεθειμένοι να επιστρέψουν στη Φιλαντέλφια για Game 7 επικρατώντας με 97-132 και πλέον στρέφονται στους ημιτελικούς με τους Χιτ ενώ ο Εμπίντ άνοιξε... διάλογο με τους οπαδούς των Ράπτορς στα μέσα της δεύτερης περιόδου!

Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος MVP τελείωσε τη φάση κοντά στο καλάθι έπειτα από ασίστ του Τζέιμς Χάρντεν για το 46-46 όμως διαμαρτυρήθηκε θεωρώντας ότι δεν του δόθηκε φάουλ. Γυρνώντας στην άμυνα, αποδοκιμάστηκε έντονα από τους φιλάθλους των Καναδών ενώ η κάμερα των έπιασε να στρέφεται προς τις εξέδρες φωνάζοντας «Βγάλτε τον σκασμό»!

Joel Embiid outmuscles the Raptors to tie the game, 46-46.



