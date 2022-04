Ο Μάικαλ Μπρίτζες... κατάπιε τους Πέλικανς στο Game 5 και βγήκε μπροστά σε ένα από τα πιο κρίσιμα ματς των Σανς μέσα στη σεζόν.

Μπορεί το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού να πήγε στον Μάρκους Σμαρτ, ωστόσο εύκολα θα μπορούσε να το πάρει και ο Μάικαλ Μπρίτζες. Ο περιφερειακός των Σανς έκανε ματσάρα στο πέμπτο ματς κόντρα στους Πέλικανς και οι ήλιοι πήραν προβάδισμα με 3-2. Ήταν απολαυστικός τόσο στην επίθεση και φυσικά στην άμυνα. Δίδαξε άμυνα σε άλλο ένα ματς φέτος.

Οι παίκτες των Πέλικανς σούταραν με 3/17 όταν ο Μπρίτζες τους μάρκαρε σαν πρώτος αμυντικός. Την μεγαλύτερη ζημιά την έκανε στον ΜακΚόλουμ, όπου τουν κλείδωσε και του επέτρεψε να μετρήσει 1/9 σουτ, ενώ εντυπωσιακό στατιστικό ήταν τα 4 μπλοκ που κέρασε τους αντιπάλους του. Στη σειρά, όταν ο Μπρίτζες μαρκάρει τους αντιπάλους του, εκείνοι σουτάρουν με 36% και έχουν υποπέσει σε 12 λάθη

O Mπρίτζες έπαιξε 47 λεπτά και είχε 31 πόντους (4 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 4 μπλοκ σε μια γεμάτη εμφάνιση. Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο έβδομος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ του ΝΒΑ με 30+ πόντους, 4 τρίποντα και 4 μπλοκ σε ματς των playoffs. Οι υπόλοιποι που βρίσκονται στη λίστα είναι οι ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Λέοναρντ, Κόμπι, Νοβίτσκι και Βινς Κάρτερ.

Mikal Bridges was a lockdown defender in Game 5. He held the Pelicans to 7 points on 3-of-17 shooting as the primary defender.



In the series, New Orleans is shooting 36% from the floor and has turned the ball over 12 times when Bridges is defending. pic.twitter.com/EEMHJAafkw