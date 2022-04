Oι Χιτ ήταν αψεγάδιαστοι στο πρώτο ημίχρονο του Game 4 με τους Χοκς.

Οι Χιτ χρειάζονται άλλη μια νίκη για να τσεκάρουν το εισιτήριο τους για τα ημιτελικά της Ανατολής, αφού έκαναν το πολύτιμο break στο Game 4 μέσα στην Ατλάντα, διαλύοντας τους αντιπάλους τους.

Οι βάσεις της νίκης μπήκαν από το πρώτο ημίχρονο, το οποίο τελείωσε με το σκορ στο 55-41. Στα πρώτα 24 λεπτά του ματς, η... αγέλη του Μαϊάμι κλείδωσε σε άλλο ένα παιχνίδι τον Τρέι Γιανγκ. Επίσης ολοκλήρωσε το ημίχρονο χωρίς να υποπέσει σε λάθος, δείχνοντας τη συγκέντρωση της.

Μάλιστα αυτή η επίδοση είναι και η κορυφαία της ιστορίας τους, αφού ποτέ στο παρελθόν, δεν είχαν ημίχρονο χωρίς λάθος στην postseason. Ο Έρικ Σποέλστρα, ο Τζίμι Μπάτλερ, ο Μπάμ Αντεμπάγιο και οι υπόλοιποι θα πρέπει να αισθάνονται περίφημα για αυτό το επίτευγμα τώρα που έχουμε φτάσει στην postseason και υπάρχει μεγάλη πίεση σε κάθε ματς.

The Heat did not commit a turnover in the 1st half of game 4 vs the Hawks. The Heat never had a playoff half without committing a turnover in playoff history before tonight. pic.twitter.com/7IVcepyhoY