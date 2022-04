ΛεΜπρόν: «Δεν θα ξαναχάσω post season στην καριέρα μου, αυτό το σκ@@τό πονάει»

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εμφανίστηκε αποφασισμένος να μην ξαναβρεθεί εκτός playoffs στο υπόλοιπο της καριέρας του!

Η φετινή σεζόν για τον ΛεΜπρόν Τζέιμς μπορεί να «φιγουράρει» ανάμεσα στις χειρότερες ολόκληρης της μπασκετικής του πορείας. Οι προσδοκίες που είχαν... χτίσει οι Λέικερς δεν βρήκαν απόκριση και κατά συνέπεια η ομάδα βρέθηκε εκτός play-in τουρνουά για μόλις μία νίκη με ρεκόρ 33-49, αλλά χώρισε και τους δρόμους της με τον προπονητή Φραν Βόγκελ!

Ο τραυματισμός του ίδιου λίγο πριν το τέλος της regular δεν του επέτρεψε να ηγηθεί της προσπάθειας και να συνεχίσει την πολύ παραγωγική του σεζόν που ολοκληρώθηκε με 30.3 πόντους, 8.2 ριμπάουντ και 6.2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Στα 19 χρόνια καριέρας, ο ΛεΜπρόν έχει μείνει εκτός post season μόλις 5 φορές, ενώ οι 10 από τις 19 τον έχουν φέρει να διεκδικεί το πρωτάθλημα. Κάτι που δεν φαίνεται να τον αφήνει ανεπηρέαστο, αφού παρακολουθώντας τους πιο πρόσφατους αγώνες έδωσε... όρκο πως θα βρεθεί ξανά εκτός από αυτή τη διαδικασία.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Δεν μπορώ/ δεν θα χάσω ξανά την post season στην καριέρα μου! Αυτό το σκ@@τό ΠΟΝΆΕΙ. ΟΚ πίσω στο να παρακολουθήσω τα παιχνίδια».

I can/will NOT miss the post season again for my career! This shit HURT. Ok back to watching these games.