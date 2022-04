Τα υποτιμητικά λόγια του ΝτεΜάρκους Κάζινς για τους Σακραμέντο Κινγκς βρήκαν απάντηση από έναν πρώην προπονητή του στην ομάδα της Καλιφόρνια, τον Τζορτζ Καρλ.

Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς ξεσπάθωσε εις βάρος των Σακραμέντο Κινγκς, μιλώντας στο ESPN. Ανάμεσα σε όσα είπε αναρωτήθηκε τι ακριβώς του πρόσφεραν οι Κινγκς στα επτά χρόνια που έμεινε εκεί.

Η απάντηση ήρθε από έναν γνώριμό του, τον Τζορτζ Καρλ, μέλος της τάξης του 2022 στο Hall of Fame και προπονητή των Κινγκς τη σεζόν 2015-2016.

«Σε πλήρωσε σχεδόν $50 εκατομμύρια (σ.σ.: για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από 44 εκατομμύρια) και σου έδωσε την ευκαιρία να παίξεις επαγγελματικό μπάσκετ για να ζήσεις», ήταν η «απάντηση» του Καρλ στο ερώτημα που έθεσε ο Κάζινς.

