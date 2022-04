Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μάζεψε 25 ριμπάουντ στο Game 1 των Πέλικανς κόντρα στους Σανς, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ καριέρας του.

Οι Πέλικανς ηττήθηκαν με 110-99 στο Φοίνιξ από τους Σανς, όμως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στάθηκε στο ύψος του με double double 18 πόντων και 25 ριμπάουντ σε 30'36''.

Ο Λιθουανός διεθνής σέντερ είχε 13 επιθετικά και 12 αμυντικά ριμπάουντ και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι πως μάζεψε μόνος του 25, όταν όλοι οι αντίπαλοι του είχαν μαζί 35!

Ο 30χρονος ψηλός απείχε μόλις ένα ριμπάουντ από το ρεκόρ καριέρας, ισοφαρίζοντας ωστόσο την κορυφαία του επίδοση, την οποία διατηρεί από τον Φεβρουάριο του 2020.

Εξάλλου, σύμφωνα με το StatMuse, ο Βαλαντσιούνας έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των playoffs του NBA μετά το 1975 που μαζεύει 12 + 12 ριμπάουντ, επιθετικά κι αμυντικά.

Jonas Valanciunas tonight:



13 offensive rebounds

12 defensive rebounds



He is the first player with a 12/12 rebound game in the playoffs since 1975. pic.twitter.com/mXn4tdksN9