Ευχάριστα νέα για τους Νετς, αφού ο Μπεν Σίμονς έχει βάλει στόχο να επιστρέψει στη δράση στο Game 4 κόντρα τους Σέλτικς.

Μετά τη νίκη τους κόντρα στους Καβς και την πρόκριση στα playoffs, οι Νετς έχουν στρέψει την προσοχή τους στον πρώτο γύρο της postseasonκαι τη μάχη με τους Σέλτικς. Είναι πιθανό το Μπρούκλιν να έχει μια σημαντική επιστροφή στην περιφέρεια του.

Σύμφωνα με τον Μπράιαν Ουίντχορστ, ο Μπεν Σίμονς στοχεύει στην επιστροφή στη δράση στο Game 4, 5 ή 6 της σειράς απέναντι στη Βοστώνη. Πιθανότερη ημερομηνία να τον ξαναδούμε στο παρκέ είναι η 25η Απρίλη και το Game 4.

Ο Αυστραλός δεν έχει αγωνιστεί λεπτό φέτος, αφού από το ξεκίνημα της σεζόν είχε δημιουργηθεί το θέμα με τους Σίξερς, από τους οποίους ειχε απαιτήσει ανταλλαγή. Ο Σίμονς φαίνεται να ετοιμάζεται για το ντεμπούτο με το Μπρούκλιν, αλλά κανείς δεν γνωρίζει σε τι κατάσταση θα βρεθεί λόγω της μεγάλειας απραξίας. Πάντως μιλάμε σίγουρα για τον κορυφαιo αμυντικό της ομάδας, η οποία έχει ανάγκη από μια τέτοια επιστροφή γιατί γενικότερα το Μπρούκλιν δεν φημίζεται για την άμυνα του. Tέλος μένει να δούμε αν θα... κουμπώσει αρμονικά με τους σταρ του συλλόγου, Κέβιν Ντουράντ και Κάιρι Ίρβινγκ που είναι υπερόπλα στην επίθεση.

