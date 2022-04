Τα playoffs στο ΝΒΑ βρίσκονται προ των πυλών και οι Μπακς άνοιξαν θέση στο ρόστερ τους αποδεσμεύοντας τον ΝτιΆντρε Μπέμπρι.

Οι Μιλγουόκι Μπακς φιγουράρουν στην τρίτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή (49-30), τα ξημερώματα της Παρασκευής 8/4 στις 2:30 θα αντιμετωπίσουν τους δεύτερους Σέλτικς (50-30) και όπως αναφέρει ο Shams Charania, αναμένεται να αποδεσμεύσουν τον ΝτιΆντρε Μπέμπρι.

Ο 27χρονος περιφερειακός αποκτήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο από τους πρωταθλητές ωστόσο πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε 8 ματς με τα «Ελάφια» αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί γόνατο στην ήττα (122-109) από τους Ουόριορς, μετρώντας 0.8 πόντους, 1.4 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ μ.ό. σε αυτό το διάστημα.

Ο Μπέμπρι έχει αγωνιστεί διαδοχικά σε Χοκς, Ράπτορς, Νετς και Μπακς, μετρώντας 5.9 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ μ.ό. σε 296 αγώνες regular season.

The Milwaukee Bucks are waiving forward DeAndre' Bembry, opening up a roster spot, sources tell @TheAthletic @Stadium. Bembry recently underwent season-ending knee surgery.