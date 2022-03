Ο Τόμας Σατοράνσκι ολοκλήρωσε το παιχνίδι απέναντι στους Μάτζικ «διπλός» χωρίς να σκοράρει και... έγραψε ιστορία στο ΝΒΑ ως ένας από τους 3 παίκτες που το καταφέρνουν.

Τα ωραία και τα παράξενα είναι πάντοτε ευπρόσδεκτα στον κόσμο του ΝΒΑ ιδιαίτερα όταν εμφανίζονται σπάνια μέσα στον χρόνο. Κάτι τέτοιο είναι και το επίτευγμα του Τόμας Σατοράνσκι απέναντι στους Μάτζικ τα ξημερώματα της Πέμπτης (31/03) με τους «μάγους» να φεύγουν νικητές με 127-110 από το Ορλάντο και τον ίδιο να... ξεσκονίζει επιδόσεις!

Στην επικράτηση αυτή, ο Τσέχος γκαρντ παρέμεινε στο παρκέ 27 λεπτά και ήταν από τους παίκτες-κλειδιά για την ομάδα του. Παρόλο που πήρε μόλις 3 προσπάθειες για σουτ σημειώνοντας «μηδέν» στην στατιστική του όσον αφορά το σκοράρισμα, αρκέστηκε στο να γεμίσει άλλες κατηγορίες. Ολοκλήρωσε το ματς με 10 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε 13 ασίστ και έγινε μέλος ενός ιδιαίτερου «κλαμπ».

Συγκεκριμένα, ο Σατοράνσκι έγινε ο τρίτος παίκτης του ΝΒΑ που σημειώνει double-double χωρίς να σκοράρει, κάτι που είδαμε ξανά φέτος από τον Τζος Γκίντεϊ, αλλά και... πριν από 51 χρόνια με τον Νορμ Φαν Λίερ να θέτει τη αφετηρία

Ο νεαρός των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ το πέτυχε 27 Δεκεμβρίου του 2021 έχοντας 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ με 0/8 σουτ κόντρα στους Πέλικανς. Εκείνος που έκανε την αρχή ήταν παίκτης των 7 ασίστ και 4.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην καριέρα του, οπότε η επίδοση της 6ης Ιανουαρίου του 1971 με 11 ριμπάουντ και 13 ασίστ ήταν αν μη τι άλλο ιστορική!

