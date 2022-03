Σακίλ: Όταν... κατατρόπωσε τον Ντάντλεϊ σε ένα all time classic του ΝΒΑ (vid)

Σαν σήμερα πριν 23 χρόνια, ο Σακίλ Ο'Νίλ... διέλυσε τον Κρις Ντάντλεϊ, σε μία από τις μεγαλύτερες... ασέβειες στην ιστορία του ΝΒΑ.

Όταν έπαιζε ο Σακίλ Ο'Νίλ, κανείς αντίπαλος δεν ήθελε να τον βρει απέναντι του, αφού ο Diesel ήταν οδοστρωτήρας και δεν υπήρχε περίπτωση να τον σταματήσεις. Σαν σήμερα στις 28 Μάρτη του 1999, ο Shaq Attack... κατατρόπωσε τον Κρις Ντάντλεϊ σε μια από τις πιο εξευτελιστικές φάσεις στην ιστορία του ΝΒΑ.

Σε ένα ματς των Λέικερς με τους Νικς κάρφωσε εντυπωσιακά και στη συνέχεια τύλιξε τα πόδια του ανάμεσα από τη μέση του και σαν να μην έφτανε αυτό, τον έσπρωξε και τον έριξε κάτω! Ο παίκτης της ομάδας της Νέας Υόρκης εκνευρίστηκε και του πέταξε τη μπάλα, ωστόσο αυτή δεν βρήκε τον Σακίλ.

Οι λιμνάνθρωποι είχαν επικρατήσει 99-91 των Νικς, με τον Σακίλ να έχει 21 πόντους. Ωστόσο όλος ο κόσμος το μόνο που θυμάται από αυτή τη βραδιά ήταν η φάση με τον Ντάντλεϊ. Πολύ κλασική στιγμή για το ΝΒΑ και έναν από τους κορυφαίους σέντερ ever.

#TheJump Distant Replay: on this day in 1999, Shaq threw down one of the most disrespectful dunks of all time. pic.twitter.com/jzf91QV7xa